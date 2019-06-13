Mesire alanı ile parklar gönüllüler tarafından temizlendi

Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Kilis Toplum Merkezi Genç Dostu Alan gönüllüleri tarafından Söğütlüdere mesire alanı ile parklarda farkındalık oluşturmak için çöpler toplandı. Vatandaşların ilgisini çeken etkinliğin Çevre Koruma Haftası nedeniyle devam edeceği bildirildi. mesire alanı ile parklardaki vatandaşların temiz tutması için benzer etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.