Meslek liselerinden taşımalı eğitime 3 bin kişilik yemek desteği

Kilis'te, taşımalı eğitim gören 3 bin öğrenciye öğle yemeği Meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler hazırlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Mustafa Kın Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, 724 taşımalı eğitim gören öğrenci için hazırlanan öğle yemeği ile ilgili okulda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Mehmet Ercan Özer'den bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına bir açıklamada yapan İl Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis'te ilk defa mesleki eğitimler üzerinden yapılan taşımalı okullara gelen öğrencilere sıcak öğle yemeklerinin hazırlandığını ifade ederek, “Hazırladığımız öğle yemekleri 21 taşımalı eğitim merkezine okulumuz tarafından gönderiliyor. Bu yemekler öğrencilerimize en sıcak en kaliteli bir şekilde çalışıyorlar. Bunun bize sağlamış olduğu iki avantaj var. Birincisi, öğrencilerimize, en sağlıklı, en taze yemeği ulaştırıyoruz. İkincisi burada öğrencilerimizin yetişmesini bu konuda eğitimlerini almalarını usta çırak ilişkisiyle yetişmelerini sağlıyoruz. Şu zamana kadar okullarımızdan bize gelen her hangi bir şikayet yok. Yaklaşık 3 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyor” dedi.