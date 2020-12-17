Kilis'te, Cumhuriyet meydanının da içerisinde bulunduğu eski belediye binası, Renk pasaj başta olmak üzere yıkılarak, tarihi mekanların ortaya çıkarılması için hazırlanan Meydan Kent Projesi çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte TOKİ Başkan Yardımcıları Dursun Baştürk, Hakan Akbulut ve Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Serhat Günkar ile bir araya gelerek, Kilis için yapılması planlanan Meydan Kent Projesi ile ilgili istişarelerde bulundu.

18 Temmuz 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kilis ziyaretinde gündeme gelen Bakan Kurum'un talimatıyla, Meydan Kent Projesi hazırlanması talimatını vermişti.