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Mezar ziyareti yapanlara maske dağıtıldı

Kilis Belediyesi tarafından Asri mezarlığa ziyaret için gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için mezarlık temizliği, bakım ve onarım yapıldı.


Mezarlık Müdürlüğü görevlileri tarafından Asri mezarlığına aile kabristanlığını ziyarete gelen vatandaşlara maske dağıtılarak sosyal mesafe kurullarına uymaları istendi.


Mezarlık Müdürlüğü görevlilerinin, her cuma günü benzer etkinliklere devam edeceği bildirildi.

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