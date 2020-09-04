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Mezarlıkta korona tedbirleri sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlığa gelenleri korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarak maske dağıtıldı.


Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Asri Mezarlıkta Aile kabristanlığına gelen vatandaşları Sosyal Mesafe kullarına uymaları, maske takmaları, hijyen konusunda uyardıktan sonra vatandaşlara maske dağıtıldı.


Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, Mezarlık ziyaretlerinde virüse karşı önlem ve tedbir alarak personel tarafından mezarlığa maskesiz gelen vatandaşlara, maske dağıtımı gerçekleştirildiğini, vatandaşların mezarlık girişlerinde bulunan belediyenin dezenfektan noktasından da yararlandığı belirttiler.

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