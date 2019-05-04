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Mezopotamya Bisiklet Turu Kilis Etabı tamamlandı

Mezopotamya Bisiklet Turu’nun Kilis Etabı yoğun güvenlik önlemleri altında tamamlandı.

Mezopotamya Bisiklet Turu'nun Kilis Etabı yoğun güvenlik önlemleri altında tamamlandı.


Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te yapılan 620 kilometrelik bisiklet turunun Kilis etabı tamamlandı. Gaziantep'ten yola çıkan bisikletçiler, Kilis'e ulaştıktan sonra tekrar Gaziantep'e doğru hareket etti. Kilis-Gaziantep Karayolu ile kent merkezinde yüzlerce polis ve jandarma ekibi, bisikletçilerin güzergahını trafiğe kapatarak geçişlerini sağladı.


8 ülkeden 13 takım ile 77 sporcunun yarıştığı öğrenilirken, Mezopotamya Bisiklet Turu'nun Şanlıurfa'da sona ereceği belirtildi.

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