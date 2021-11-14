MHP heyetinden protokol ziyaretleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığı'nın “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” toplantısı Kilis' gelen MHP heyeti protokol üyeleriyle bir araya geldi.

MHP MYK üyelerinden Muharrem Varlı, Necmi Yıldırım, Ali Fuat Kardaş, MHP Gaziantep milletvekillerinden Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.