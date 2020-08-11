İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP İl Başkanı Demir, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.


MHP İl Başkanı Mustafa Demir, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ve İl Başkan Yardımcısı Av. Zahide Mülhim Kaya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la Rektörlük makamında bir araya geldi. Rektör Karacoşkun, genel merkez tarafından il başkanlığına atanan Mustafa Demir, merkez ilçe başkanlığına atanan İbrahim Halil Yılmaz ve il başkan yardımcılığına atanan Av. Zahide Mülhim Kaya'ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Demir, Yılmaz ve Kaya da Rektör Karacoşkun'a yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı için hayırlı olsun dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.