MHP'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

Kilis'te, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü yapıldı.

MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ve MHP'liler, Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği üyeleri öndü, MHP'liler, Türk bayrakları ile Hacı Cümbüş Kavşağından başlayarak, Cumhuriyet Meydanına kadar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü yaptılar.

MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, 15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan yazan aziz şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade ederek, “ O zulmet dolu gecede fedakarca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize, elbette büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum. Hiç şüphe yok ki, Türk milleti tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır.Bundan hepimiz gurur duymaktayız. Var olmanın bir bedeli vardır ve bu gerçek milli vicdan tarafından bilinmektedir. Üzerinde yaşadığımız çetin ve zorlu coğrafyada yaşamanın her halde ağır sonuçları olacaktır, nitekim bu zamana kadar da olmuştur.Türk milletinin hedefte olması, kutlu varlığı üzerinde oyunlar oynanması tesadüfi görülmemelidir. Kaldı ki böylesi bir husumet ve hıyanet kuşatması yeni de değildir. Aklımızı başımıza almazsak, milli birlik ruhunu kaybedip birbirimize düşersek, açık açık uyarıyorum ki; ya bizi bu vatandan söküp atacaklar, ya da burada bizi gömüp üzerimizden aşacaklar. Hesap budur, emel budur, vahşi gaye bundan ibarettir” dedi.