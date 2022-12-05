Milletvekili Dal'ın Kurtuluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, 7 Aralık Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101 yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dal, Kilis'in direnişi milli mücadele tarihin en parlak savunmalarından biri olduğunu belirtti. Dal, "İçinde bulunduğu dönemin tüm olumsuzluklarına rağmen aziz milletimiz, bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek Kilis'imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Kilis halkının işgal kuvvetlerine 20 ay eşi görülmemiş direnişi neticesi ve vatanın diğer bölgelerindeki zaferler sonucunda Fransızlar 7 Aralık 1921 yılında Kilis'ten çekilmek zorunda kalmıştır. 101 yıl önce yokluk ve imkânsızlıklar içinde kazanılan bu zafer bugün bizlere, kültürüne sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir toplumun, daima birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacağını göstermiştir. İlimizin zengin ve eşsiz tarihi, barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolü olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu vesileyle, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi saygıyla anıyor ve tüm Kilisli hemşerilerimin 7 Aralık Kurtuluş Gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadesine ver verdi.