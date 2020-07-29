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Milletvekili Dal'ın test sonucu pozitif çıktı

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.


Milletvekili Dal, yaptığı açıklamada, Geçen hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "Sonucumun pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşehrilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Tüm vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve el hijyeni hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.

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