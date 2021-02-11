Milletvekili Dülger TBMM konuştu

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, polisi şiddet kullanmakla suçlayan ve Meclis araştırması önergesi veren HDP'ye sert tepki gösterdi. Dülger, yaklaşık 20 gün önce Holanda'da yapılan eylemleri anımsatan Dülger, "Hollanda'daki aşırı ırkçı, sağcı grubun eylemlerini hepimiz hatırlıyoruz. Üç gün sürdü, dört gün sürdü ama beş gün sürmedi" dedi.

Milletvekili Dülger, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmasında, şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, HDP'nin Meclise sunduğu araştırma önergesinin aleyhte oy kullanacağını ifade etti. Dülger, "Hepimiz biliyoruz ki Medeni Kanun hakkı ve hukuku korur. Hakkın korunması esnasında, meşruiyet sınırları aşıldığında bu hakkın korunmadığı hukukun temel kavramlarından birisidir. Bugün, son günlerde gündeme gelen hak arama, hak kullanmadan bahsediliyor. Sözlerimin hemen başında bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık yirmi gün önce Hollanda'da Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını protesto eden Hollanda'daki aşırı ırkçı, sağcı grubun eylemlerini hepimiz hatırlıyoruz. Üç gün sürdü, dört gün sürdü ama beş gün sürmedi; acaba orada bir polis devleti mi vardı yoksa devleti meydana getiren hakkın ve hukukun işlerliği mi vardı? Hepimiz biliyoruz ki hakların sınırı bir başkasının hakkının başladığı yerde biter.HDP Grubunun araştırma önergesinde verdiği bir örnek var, bunlar hep yapılır, kızdır kızdır ye temcit pilavı gibi. 2015 yılında Hakkari Yüksekova Havaalanı inşaatında şantiyede bir işçinin yere yatırıldığından bahsedilir.Ben size bir şey okuyacağım, devletin resmî belgelerinden bahsediyorum. 4 işçi tutuklanıyor, şantiyeden çıkanlar ne miydi? Kazma, kürek, ekskavatör, kepçe değildi. 1 adet 'launcher diye tabir edilen roketatar, 3 tane roket başlığı, 1 tane antipersonel roket başlığı diye devam eden bir liste, buradaki konuşma süremi aşan bir liste. Şimdi soruyorum: Burada çalışma hakkı mı engellenmişti? Dolayısıyla, 21'inci yüzyılda sosyal medyanın ve iletişim araçlarının kazanmış olduğu ivmeyi hepimiz biliyoruz ancak bunların kötüye kullanıldığını da inkâr edemeyiz. Bir dakikalık videolarla, tweetlerle bütündünyayı yanlış yönlendirmek gibi bir yola tevessül etmek asla demokratik hakların kullanımı değildir. Dolayısıyla, HDP Grubunun vermiş olduğu bu önergeye katılmıyoruz, aleyhte oy kullanacağımız belirtiyorum” diye konuştu.