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Milletvekili Dülger yapımı devam eden okulları gezdi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, yapımı devam ilk ve orta dereceli okulların inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Milletvekili Dülger, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Kilis'te, eğitimin alt yapısını güçlendirme kapsamında, her biri 24 derslikli Atatürk Ortaokulu, Atilla Kamil Kudeyt Okulu, Hasan Sünnioğlu İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi'nin inşaatlarını inceleyerek, okulların son durumları hakkında inşaat yetkililerinden bilgi aldı. Milletvekili Dülger, daha sonra inşaat gezisinden sonra Kilis Lisesi, Cemil Çetin İlkokulu ve Sevgi Anaokulu'nu ziyaret eden heyet okul idaresinde bilgi aldıktan sonra öğrencilerle sohbet etti.

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