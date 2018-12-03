Milletvekili Dülger'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Milletvekili Dülger, Engelli vatandaşların topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli olarak tanımlanan bireylerin haklarına dikkat çekilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Dülger, “Devletimiz ve hükumetimiz sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve istihdam haklarına ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir.Engelli olmak asla bir kusur değildir. Unutulmamalı ki her insan bir gün engelli bir vatandaş olma potansiyeline sahiptir. Yetersizliklerin Engele dönüşmediği, engellerin yeterince aşıldığı, engelli insanların sevgi, saygı ve hoşgörüye boğulduğu günler görmek dileğiyle” ifadesini kullandı.