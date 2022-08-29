Milletvekili Dülger'den 30 Ağustos mesajı

Milletvekili Dülger, mesajında 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan İstiklal Mücadelesinin tüm imkânsızlıklara rağmen, Milletimizin yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile verilen mücadele azim ve kararlılığın tüm dünya ya ilan edildiği “Büyük Zafer'in 100. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclis'imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Zaferin kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, her şeyin üzerinde olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk Milleti'nin yeniden şahlanışının adı olmuş, Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır” ifadelerine yer verdi.

Tarihteki tüm zaferlerinde gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanların cesaretleri olduğunu ifade eden Dülger, mesajında “ Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'muasır medeniyetler' seviyesinin üzerine çıkarma hedefine kararlılıkla ilerlemek, emperyalist heveslere ve şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilham ve cesaretle, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 100 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.