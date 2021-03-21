Milletvekili Dülger'den Elbeyli ilçesine ziyaret

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti Kilis İl Teşkilat Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile birlikte Elbeyli ilçesine gitti. Milletvekili Dülger ve beraberindekiler, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, AK Parti ilçe Başkanı Ekrem Delibaş, İl Genel Meclis üyeleri belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarımızla bir araya geldi. Milletvekili Dülger, Esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinlediler.