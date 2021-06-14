Milletvekili Dülger'den Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, dünyayı çepeçevre saran Covid-19 virüsü nedeniyle millet için fedakarca çalışan kahraman Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Dülger, “Köklü birikimi, tecrübesi ve en küçük biriminden en yüksek rütbelisine kadar fedakar mensuplarıyla üstlendiği mülki, adli ve güvenlik görevlerini yüksek vazife şuuruyla yerine getiren vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında, terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz hizmet veren, suç ve suçluya göz açtırmayan, dünyamızı çepeçevre saran Covid-19 virüsü nedeniyle milletimiz için fedakarca çalışan kahraman Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin güvenliği hususunda gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen Jandarmamız, her türlü şartlar altında gösterdiği yüksek vazife şuuru ile milletimizin gönlünde sonsuza kadar ölümsüz bir yere sahip olacaktır. Jandarma Teşkilatımızın, başarılarla dolu geçmişinin sağladığı değerli tecrübe ve birikimin yanında, modern çağın gereklerine uygun, teknolojiyi yakından takip eden nitelikli personel ve donanımıyla, yeni güvenlik stratejilerine uygun olarak özgürlük-güvenlik dengesini gözeten anlayışı ile tüm risklerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadesine ver verdi.