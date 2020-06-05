İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Dülger'den Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis’in il oluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'in il oluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, 25 yıl boyunca, Eğitimde, kültürde, turizmde ve sanayide etkinliğini her geçen gün biraz daha artırma gayreti ile Türkiye'nin yeni değerler, yeni güzellikler sunan barışın ve umudun şehri Kilis'in İl oluşunu 25. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.


Dülger, “ AK Parti hükumetlerimizin yatırımlarıyla beraber Kilis'imiz il olduğu günden bugüne birçok alanda kendini daha hızlı bir şekilde geliştirme imkanı bulmuştur. Yöneticilerimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla bir bütünlük içerisinde, sosyal yapının güçlenmesi, toplum bütünlüğümüzün korunması yönünde bir bütünlük içinde gayret sarf edilmesi ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. İlimizin gelişip kalkınmasında ve bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor nice güzel günler diliyorum” ifadesine ver verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.