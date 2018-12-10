Milletvekili Dülger'in 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Milletvekili Dülger, mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yıl dönümünü kutlayarak, "İnsana saygı göstermek, insan onurunu korumak, onun yaratılıştan gelen haklarının kullanılmasını temin etmek, bir görev ve değerdir. Gerek insan haysiyetini korumakla mükellef uluslararası kuruluşlar, gerekse her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren gelişmiş batılı ülkeler, en temel insan haklarının hiçe sayıldığı bölgelerde çok kötü bir imtihan vermektedir.Dünyanın birçok bölgesinde terörizm, nefret söylemleri, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı gibi insanlığı tehdit eden hastalıklı akımların giderek yaygınlaştığına şahit oluyoruz.Maalesef uluslararası camia, rejim ve terör örgütleri tarafından kadınların, yaşlıların, yardım görevlilerinin ve bebeklerin katledilmesini sessizce seyretmektedir. Enkaz altında kalan sadece masum çocuklar değil, tüm insanlıktır, insanlığın vicdanıdır.Türkiye, köken, inanç, dil ve meşrep ayrımı gözetmeden, sadece kendi vatandaşlarının değil, dünyada kendine uzanacak bir yardım eli arayan tüm mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu bir kez daha göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir.Bugün ülkemizde; kökenleri, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşlarına eşit davranan; bireysel, siyasi ve kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören bir devlet anlayışı hakimdir.Ülkemiz, devleti ve milletiyle, gerek kendi toprakları içinde gerekse bölgesinde huzurun, istikrarın, güvenin tesisi için, insan onuruna yakışan evrensel değerlere dayalı bir sistemin kök salmasını sağlamak gayesiyle, var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle Dünya İnsan Hakları Günü'nün milletimize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyor, vatandaşlarımızın İnsan Hakları Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.