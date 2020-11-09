Milletvekili Dülger'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla yad ettiklerini belirterek, "Aziz milletimizin tüm fertleriyle, eşsiz fedakarlığıyla topyekun bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşını zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum” ifadesine ver verdi.