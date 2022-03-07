Milletvekili Dülger'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Milletvekili Dülger, toplumun temel direği kadınlar olduğunu belireterek, tüm kadınları Dünya Kadınlar Günü kutladığını ifade etti. Dülger mesajında, “Hayatın her alanında varlıkları, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten; fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden; gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemize hizmetleriyle değer katan, eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmaları, sorunlarını ifade edebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncül rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, eğitimli, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüz de en önemli güvencemizdir. Ayrıca Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, yüksek duygusal zekaları, nezaketleri ve letafetiyle toplumumuzun kurucu ve denge unsuru olmuşlardır” ifadelerini kullandı. Kadına saygı, değerlerin gelenek-göreneklerin tarihin, sosyal hayatın temel dinamiği olduğunu vurgulayan Dülger, ''Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza, sabır temenni ediyorum. İnsanlığın umudunu yeşerten, ülkemizde birlik ruhunu mayalayan, milli manevi değerlerimizi yücelten ve ailelerimize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” ifadelerine ver verdi.