Milletvekili Dülger'in AK Partinin kuruluşunun 20 yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Partinin kuruluşunun 20'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, yayımladığı mesajda tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran Türk milletinin 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisini kurarak yeni bir hamle başlattığını ifade etti. Dülger, mesajında, "Türkiye'nin, milletin geleceğini ışığıyla aydınlatan AK Parti, umudun ve inancın adı olmuş, coğrafyamızda ve dünyada Türkiye'yi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir.AK Parti Allah'ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar da aynı anlayışla, yaptıklarıyla ve duruşuyla Türk milletinin hayallerini gerçekleştiren, koskoca bir ümmetin umutlarını canlandıran, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti kimliğine sahip olmanın, Türkiye'nin son 20 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile de ülkenin istikbaline talip tek partidir. AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir.14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla kutlu yola çıkan partimiz, her dönem başarılarını katlayarak arttırmıştır. AK Parti olarak; ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle, badirelerle boğuşarak bugünlere geldik. Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayanı yaptık, başarılamayanı başardık” ifadelerini kullandı.

Dülger, "AK Parti ile Türkiye bugün mazlum halkların ve İslam aleminin umudu olmuş, dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunmuştur. İşte bu süreçte Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü şer oyunlarıyla, hain emellerle ülkemizi, yıldırmak istemiş, eski Türkiye'ye döndürme hevesleri kursaklarında kalmıştır. Hukuki engellemelerle siyasi ve askeri darbe girişimlerine kadar Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'sız ve AK Parti'siz bırakma teşebbüsleri daima ellerinde patlamıştır. Biliyoruz ki, bir liderin arkasında milleti dimdik durdukça gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içine düşenlerin yanı sıra onlara çanak tutanlar da kaybetmeye daima mahkûm kalacaktır. Askeri ve sivil darbelerle başaramadıklarını şimdi başka kartlarla yapmaya çalışanlar, “Ülkemize karşı ekonomik savaş başlatarak küresel huzursuzluk ve dünya barışına balta vurmaya çalışanlar, AK Parti'nin milletiyle nasıl bir bağı olduğunu unutanlardır. AK Parti'ye gözdağı vermeye çalışanların hedefinde milletimizin ve devletimizin geleceği ve bağımsızlığı yatmaktadır. 5 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip milletimiz içi boş tehditlere, asla pabuç bırakmayacaktır. Millet iradesinin yılmaz bekçisi, demokrasinin ve özgürlüklerin daimi savunucusu AK Parti ile Türkiye'nin daha da güçleneceğine olan inancımız tamdır. Karanlığın en yoğun olduğu an güneşin doğmasına en yakın olan andır. 83 Milyon birlikte Türkiye olduktan sonra hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 20. yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz" ifadelerine de yer verdi.