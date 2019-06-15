Milletvekili Dülger'in Babalar Günü mesajı

Milletvekili Dülger, Yaşamın her anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babalar, aile kurumunun temel direği olduğunu belirtti.

Dülger, “Babalar aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da belirleyici bir rol üstlenmektedirler. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalarımız, çocuklarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti alın terleriyle birleştirerek göstermektedirler. Bizler, hayatın her döneminde bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz. İnancımız ve kültürümüzün de bir gereği olarak onlara hürmette kusur etmeden ailemiz için ortaya koyduğu her türlü çabasında babalarımızın yanında olmalıyız. Çünkü onlar, hem varlığımızın nedeni hem de hayat boyu yanımızdaki en büyük desteğimizdir. Bu düşüncelerle; başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve onların değerli babaları olmak üzere, çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan babalarımızın Babalar Gününü kutluyor. Ahirete intikal eden babalarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sağlıklı huzurlu güzel bir gelecek diliyorum” ifadesi kullandı.