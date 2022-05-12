İhlas Haber Ajansı

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Milletvekili Dülger'in Hemşireler günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Hemşireler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisi olduğunu belirtti. Dülger, “Zor şartlar altında fedakarca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için gayret gösteren doktor, hemşire ve tüm sağlık ekipleri mesleğini canla başla icra etmektedir. Hemşireler Günü nedeniyle, her türlü olumsuzlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, itina ile ülkemizde ve dünyamızda görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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