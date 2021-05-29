Milletvekili Dülger'in İstanbul'un Fethi mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İstanbul'un Fethinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü kutladığını belirtti. Dülger, "Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yasadığı bir merkez haline gelen. Her köşesinde tarihin izlerini barındıran, eşsiz eserleriyle geçmiş ile günümüzü buluşturan nadide şehrimiz, kahraman ecdadımızın mirası olan hoşgörü, kardeşlik ve adalet gibi yüce hasletlerimizin de timsali olan, ev sahipliğini yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan, doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla sairlere, yazarlara ve sanatçılara ilham kaynağı olan günümüzde ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak gelişmesini sürdürmekte, dünyanın en gözde şehirleri arasında sayılan çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun" ifadesine yer verdi.