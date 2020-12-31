Milletvekili Dülger'in yeni yıl mesajı

Milletvekili Dülger, 2020 yılını geride bırakıldığını, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2021 yılına girildiğini ifade ederek, “ Yeni yılın ülkemizdeki bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2020 yılı maalesef, korona virüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. korona virüs salgının dünya genelinde yol açtığı kısıtlamalara rağmen, 2020 senesini, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, çok önemli gelişmelerin yaşandığı programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirmeye çalıştık.Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri bu dönemde de sunmayı sürdürdük. Savunma sanayiinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşadık” dedi.

Yeni yıllar geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak yaşanan tecrübeler ışığında çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktası olacağını ifade eden Dülger, “İnanıyorum ki bu yılda, Aziz milletimizden aldığımız güçle yarının huzurlu, güvenli, mutlu ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, birlik ve beraberlik ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermeyecek her bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru millet olarak emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Yeni yılın önceki yıllardan daha çok; Kardeşliğimizi güçlü hale getirdiğimiz demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolunda çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin eşi benzeri olmayan ay yıldızlı bayrağının daha da parlayacağı bir yıl olması, daha bereketli sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması gönülden temennimdir. Bu duygu ve düşünceler ile salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere, geride bıraktığımız dönemde dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi, vatanımızın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermenizi istirham ediyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize tüm insanlığa , huzur, sağlık, güvenlik, mutluluk, ve refah getirmesini temenni ediyor, Toplumsal hayatımızda daima barışın sağduyunun hoş görünün kardeşliğin sevgi ve saygının hakim olmasını diliyor, yeni yılınızı en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadesine ver verdi.