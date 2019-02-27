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Milli istihdam seferberliği kapsamında ziyaretler sürüyor

“Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında Kilis OSB’de iş yerlerine teşvik tanıtımı yapıldı.

“Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında Kilis OSB'de iş yerlerine teşvik tanıtımı yapıldı.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Akkaş Kilis Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek, iş yerlerine uygulanan teşvik projesini anlattılar. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim kurulu üyeleri ile fabrikaları gezen Çamlı ile Akkaş, iş adamlarını “Milli İstihdam Seferberliği" konusunda Bakanlığın verdiği teşvikleri detaylı bir şekilde anlattılar.

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