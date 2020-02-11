İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Çoşkun'un Manisa 4.Bölge Müdürlüğü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü' ne atanmasından sonra yerine Orman Mühendisi Hüseyin Gökdeniz atandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yeni görevini Ayhan Çoşkun'dan devretti.


Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Kilis'te, yaptığı hizmetlerden dolayı Ayhan Çoşkun' a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.