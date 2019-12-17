“Millî Şairin Gözüyle 21. Yüzyılın Safahatı” konferansı

Yüzyılın Safahatı” konferansı düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Dil ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram'ın sunum yaptığı “Millî Şairin Gözüyle 21. Yüzyılın Safahatı” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Yavuz Bayram; zulme ve zalime karşı duruş, dosta yumuşak düşmana sert tutum, sorumluluk bilinci, Asım'ın nesli, tarihten ibret almak, çalışma ve gayret, vatan, insanlık, Kur'an konuları ekseninde Mehmet Akif Ersoy'un hayata bakışını ve şiir anlayışını değerlendirdi.

Ayşen Eylül Köroğlu, Sedef Mermer ve Levent Akgül'ün Mehmet Akif Ersoy şiirlerini seslendirmeleriyle devam eden program, Rektör Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun'un, Prof. Dr. Yavuz Bayram'a plaket takdimi ile son buldu.