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Minik eller hayallerini yaşıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik öğrencileri hazırladıkları “Minik Eller Hayallerini Yaşıyor” uygulamaya geçirdi.


“Minik Eller Hayallerini Yaşıyor” adlı projeyle çocuk esirgeme yurtlarında ve şefkat evlerinde kalan çocuk ve gençlere Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni gezdirerek onların güzel bir gün geçirmelerini sağladı. Bu projeyle, üniversite bölümlerinin ve sosyal imkânlarının tanıtıldığı konuk öğrencilerin motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor. Hayata geçirilen “Bir İlmek Bin Emek” başlıklı projeyle de yardıma ihtiyacı olan kadınlara ihtiyaç duyulan malzemeler verilerek el emeği ürünleri ortaya çıkarmaları ve ürünlerin satışı ile elde edilecek olan gelirin kadınlara maddi kaynak oluşturulması hedefleniyor.


Öğretim Görevlisi Tuğba Demiroğlu'nun yürüttüğü projeler öğrenciler tarafından Sosyal Duyarlılık dersi kapsamında gerçekleştirildi.

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