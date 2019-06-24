“Minik Yüreklerden, Büyük Hünerler” programı, adı altında okulda eğitim gören öğrencilerin gösterileri ayakta alkışlandı. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece geniş bir misafir katılımı ile gerçekleştirildi. Seyircilerin salonu tıklım tıklım doldurduğu gecede, minik yıldızların gösterileri ayakta alkışlandı. Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı gece, çocukların müzik öğretmenleri eşliğinde söylediği şarkılarla, Anadolu ateşi dans gösterileri beğeniyle izlenirken ve daha birçok sahne oyunlarının sergilenmesiyle, sona erdi.

İlkadım Çocuk Gelişim Akademisi kurucuları Filiz Özçil ile Mehmet Ali Özçil, geceye katılan herkese teşekkür ederken, bu tür sosyal faaliyetlerin artarak süreceğini ifade etti.