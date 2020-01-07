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Model uçak başlangıç ve tekamül kursu tamamlandı

Kilis’te, Model uçak başlangıç ve tekamül kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Kilis'te, Model uçak başlangıç ve tekamül kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Kilis Şubesi işbirliği ile açılan Model uçak başlangıç ve tekamül kursuna katılan 12 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.


Sertifika törenine öğrencilerin yanı sıra ailelerde katıldılar. Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız, Kursun açılmasında emeğe geçen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “ Öğrencilerine sertifikalarını veren ve bu ortamı bize sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve şube müdürlerine teşekkür ediyorum” dedi.

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