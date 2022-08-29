İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet denetimleri arttı

Kilis’te, artan kazalar üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.

Kilis'te, artan kazalar üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.


Artan motosiklet kazaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosikletler üzerinde uygulamalarını sıklaştırdı. Nüfus ortalamasına göre Türkiye'de en çok motosikletin bulunduğu kentte polis ekipleri, uygulama noktasından geçen motosiklet sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularını yapıyor. Motosiklet uygulamalarının süreceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.