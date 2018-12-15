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Motosiklet hırsızları yakalandı

Kilis’te, iki ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi yakalandı.

Kilis'te, iki ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İ.Y. ait 79 DT 183 plakalı motosiklet Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak üzerinden çalındı. Aynı saatlerde H.Ş. ait 79 EA 323 plakalı motosiklet de Şehitler Mahallesi Şehirler Abidesi Caddesi üzerinden çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından motosikletlerin M.K. (32) ile O.G. (18) tarafından çalındığını belirledi. Çalınan iki motosiklet sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. M.K. tutuklanırken, O.G. ise denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

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