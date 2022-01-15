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Motosiklet park halindeki çekiciye çarptı: 2 yaralı

Kilis’te motosikletin bir otomobile ve ardından park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te motosikletin bir otomobile ve ardından park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, M.A. (14) idaresindeki 27 R 326 plakalı motosiklet, Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 27 HR 486 plakalı otomobile çarptıktan sonra park halindeki 42 Y 7372 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Z. (27), olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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