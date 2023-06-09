Motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kilis'te motosikleti ile seyir halinde bulunan sürücü, yolda kalp krizi geçirmesi sonucu yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Olay, Kilis'in Musabeyli İlçesi Üçpınar yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken kalp krizi geçirip direksiyon kontrolünü kaybeden ve yoldan çıkan Hasan Yılan (70) dün akşam geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olayı sabah erken saatlerde okula giden öğrenciler fark etti. Yol kenarında motosikletin yanındaki cansız bedeni fark öğrenciler durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.