İhlas Haber Ajansı

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Motosikletler üzerinde uygulamalar sıklaştı

Kilis’te, trafik polisleri okulların açılmasıyla birlikte motosikletler üzerinde uygulamaları ve denetimleri sıklaştırdı.

Kilis'te, trafik polisleri okulların açılmasıyla birlikte motosikletler üzerinde uygulamaları ve denetimleri sıklaştırdı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu ana arterlerde motosikletler üzerinde şok uygulama yapıyor.


Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, okulların açılmasıyla birlikte kent merkezinde kurallara uymayan motosiklet sürücüleri, üzerinde denetimler arttırıldı.


Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, abartı ses çıkartan motosikletlerin egzozlarını çıkararak, ehliyeti olmayan sürücülere ceza yazıldığı, denetim ve uygulamaların süreceği bildirildi.

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