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Motosikletlerin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kilis’te, motosikletlerin karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kilis'te, motosikletlerin karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yaşar Aktürk Mahallesinde M.F.Ş. yönetimindeki 79ED375 plakalı motosiklet devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü M.F.Ş. ile oğlu M.B.Ş yaralandı. İkinci kazada ise Kanuni Sultan Süleyman Mahallesinde M.P. yönetimindeki motosikletin devrilmesi sonucu motosiklet sürücüsü M.P. yaralandı. 2 kazada yaralanan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalar ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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