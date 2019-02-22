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Muallim Rif'at konulu panel düzenlendi

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) tarafından düzenlenen “ Araştıran, Yoran , Yazan , Öğreten ve Üreten İnsan Muallim Rif’at “ konulu panel düzenlendi.

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) tarafından düzenlenen “ Araştıran, Yoran , Yazan , Öğreten ve Üreten İnsan Muallim Rif'at “ konulu panel düzenlendi.


Ankara'da YOYAV Genel Merkezinde gerçekleştirilen Muallim Rif'at'ı anma programına AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'de katıldı.


YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programında bir açıklama yapan Milletvekili Dülger, “İlim ve irfan yuvası , mantık ve marifet ovası Kilis'in yetiştirdiği , Ülkemizin ve Kilis'in medar-ı iftiharı Değerli Türk Dili Araştırmacısı Alim ve şair merhum Kilisli Muallim Rifat Bilge'yi dar-ı bekaya irtihalinin 66. sene-i devriyesinde YOYAV tarafından düzenlenen Araştıran, Yoran , Yazan , Öğreten ve Üreten İnsan Muallim Rif'at konulu panele katıldık. Değerli katılımcıların farklı bakış açısından İlim irfan ehli medar-ı iftiharımız Kilisli Muallim Rıf'at Bilge'yi anıyoruz” diye konuştu.

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