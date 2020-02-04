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Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Muhtarlara yönelik Hizmet-İçi Eğitim Semineri düzenlendiElbeyli Kaymakamı Kadir Duman’ın Başkanlığında, Muhtarlara yönelik Hizmet-İçi Eğitim Semineri düzenlendi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Muhtarlara yönelik Hizmet-İçi Eğitim Semineri düzenlendi


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın Başkanlığında, Muhtarlara yönelik Hizmet-İçi Eğitim Semineri düzenlendi.


Söz konusu eğitimde Muhtarların devlet hiyerarşisinin tanıtılması, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları konularında İlçe Yazı İşleri Müdürü Zeki Sadık tarafından sunum yapıldı.


Akabinde Muhtar Bilgi Sisteminin (MUBİS) tanıtılması hakkında kısa film izlettirildi. İlçe Nüfus Müdürü Metin Kurtoğlu tarafından nüfusla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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