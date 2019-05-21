Muhtarlara içme suyu depolarının temizlenmesi anlatıldı

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal ve Su Kanal Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu, Kilis merkeze bağlı köyler ile Polateli, Elbeyli, Musabeyli köylerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek köylere yapılan su, kanalizasyon hizmetleri ile yapılması planlanan su ve kanalizasyon çalışmaları hakkında sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi personellerimiz Tuba Türkmen, Ali Özdağ ile İl Özel İdare Su ve Kanalizasyon Birimi personelleri Köy Muhtarlarına ortak bir sunum gerçekleştirilerek, su depolarının iyileştirilmesi, bakım ve temizliği, sürdürülebilir dezenfeksiyon için klorlamanın önemi hakkında detaylı bilgi verildi.