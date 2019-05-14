Muhtarlara su kanal hizmetleri anlatıldı

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal ve Su Kanal Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu, Kilis merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek köylere yapılan su, kanalizasyon hizmetleri ile yapılması planlanan su ve kanalizasyon çalışmaları hakkında sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Merkeze bağlı bütün köylerde bulunan su depolarına klorlama cihazlarının rutin bakımlarının yapılması, su deponalarının 6 ayda bir temizlenmesi, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.