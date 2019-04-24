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Murat Kekilli Kilis'i salladı

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde verdiği konserle öğrencileri coşturdu.

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde verdiği konserle öğrencileri coşturdu.


7 Aralık Üniversitesi ile Kilis Belediyesi işbirliği ile Milli Egemenlik Konseri 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte sahne alan ünlü Rock müzik sanatçısı Murat Kekilli, konsere katılanlara coşturdu. 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrenciler ile çok sayıda Kilisli vatandaşın katıldığı ücretsiz konserde Murat Kekilli canlı performansı dikkat çekti. Öğrenciler ile vatandaşların da zaman zaman eşlik ettiği konserde, Murat Kekilli yoğun ilgi gördü. Konser boyunca öğrenciler ile vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt aldığı konsere binlerce kişinin katıldığı öğrenildi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Murat Kekilli ile müzisyenlere çiçek takdim etti.

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