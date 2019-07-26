Kilis'in Musabeyli ilçesinde “Liseler Çok Okuyan Çok Geziyor” projesi kapsamında öğrenciler ücretsiz kampa gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında, arkadaşlarıyla kitap okuyan ve yorumlarını video ile paylaşan öğrencilerden 100'ü ücretsiz olarak gençlik kampına gönderilecek. MEB tarafından lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, lise öğrencilerinden 10 kişilik kitap okuma kulübü kurmaları, Türk ve dünya edebiyatından iki kitabı birlikte okumaları istendi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan öğrencilerden 100'ü, kura ile ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen gençlik kampına gönderilecek. Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığının bu projesine destek vermek ve genç öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Serdar Karadağ'ın öncülüğünde Musabeyli'de okuma kulübü kuruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karadağ. programa katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu ve öğrencilere başarılar diledi.

Öğrenciler Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir araya gelerek öğretmenleri gözetiminde Dünya Klasikleri ve Türk Edebiyatı Klasiklerinden eserler okuyorlar.