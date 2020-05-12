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Musabeyli ilçesinde mezra karantinaya alındı

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Fericek Köyü Tatgemriği mezrasında 15 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Fericek Köyü Tatgemriği mezrasında 15 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini söyledi.


Kaymakam Sertaç Kırçuval, İlçeye Fericek Köyü Tatgemriği Mezrasında bir vatandaş da Korana Virüs ( Covid-19) testinin pozitif çıktığını ifada ederek, “ Mezradaki temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca ilçemiz Fericek Köyüne bağlı Tatgemriği Mezrasında 26 Mayıs 2020 saat 19:00'a kadar 14 gün süre ile karantina uygulanmasına ve Mezraya giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Mezraya giriş ve çıkışlar Jandarma ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup karantina sürecinde Tatgemriği Mezrasındaki vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçları Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personelimizce karşılanacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan görevlilerimize yardımcı olmalarını ve alınan tedbirlere riayet etmelerini istirham ediyorum” dedi.

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