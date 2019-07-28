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Musabeyli ilçesinde traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Hacı Demirkıran (18) yönetimindeki 79 EE 167 plakalı traktör ile Yatağan (Gündeğer) köyünde tarla sürdüğü sırada arazinin engebeli olması nedeniyle traktör devrildi. Ağır yaralanan sürücü Hacı Demirkıran, Musabeyli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kilis Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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