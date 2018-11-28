Musabeyli öğrenciler atletizmde birinci oldu

Kilis'te yapılan atletizm yarışmalarında Musabeylili öğrenciler, birinci oldu.

Musabeyli ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında Musabeyli Çok Programlı Lisesinde açılmış olan Atletizm (kros) takım sporlarında Genç kızlarda Kros Takımı il birinciliğini İsmi Nur Korkmaz, Fatmanur Doğan, Duygu Dalyan, Hatice Gül Demir ve Seher Okyar, Genç erkeklerde Kros Takımı aynı okuldan il birinciliğini Deniz Aydoğdu, Cumali Korkmaz, Mehmet Yaşar, Sinan Tokdemir adlı öğrenciler kazandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat, ilçede kısıtlı imkanlarla açmış oldukları kurslarda il birincisi olan öğrencileri tebrik ettiğini ifade ederek, “Öğrencilerimizi çalıştıran antrenörlere teşekkür ediyorum. Yine gecen yılda ilçemizde voleybol, bocce ve dart branşlarında öğrencilerimiz ilde derece yaparak ilçemizin adını duyurmayı başardılar. Kros takımı bölge ve Türkiye yarışmalarına katılarak Kilis'i temsil edecekler. Bizlere her zaman destek veren Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'ya teşekkür ediyorum” dedi.