Musabeyli'de çekirgeyle mücadele başladı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 500 dekarlık kısmında çekirge görülmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sürvey çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince Devlet Yardım Mücadelesi olarak yürütülen çekirge mücadelesi kapsamında, Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak ve Yedigöz köylerine ait 800 dekarlık mera alanında Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelince sürvey çalışmaları yapıldı. Sürvey yapılan mera alanlarının 500 dekarlık kısmında çekirge yoğunluğuna rastlanılırken, kimyasal mücadele yapılarak, çekirge zararlısına karşı sürvey çalışmaları devam ettiği bildirildi.