Musabeyli'de Kütüphane açılışları devam ediyor

Kilis'in Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Benim Okulum Benim Kütüphanem' projesi kapsamında Musabeyli okullarında kütüphane açılışları hız kesmeden devam ediyor.

Musabeyli ilçesine Hasancalı İlkokul ile ortaokul kütüphanesine kavuştu. Açılış İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, Okul Müdürü, Öğretmenler ve Öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Okuluna kütüphane açılacağını duyan öğrenciler büyük bir sevinçle açılışa katıldılar, kitaplarını alarak okumaya başladılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karadağ, “Bugün Hasancalı'daki öğrencilerimizi kütüphaneyle buluşturmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Çok kısa bir zamanda Musabeyli'deki tüm okullarda kütüphane açılacaktır. Araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler yetiştirmek adına bu kütüphanelerimizin katkısı çok büyüktür. Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa, hiçbir şey yapmamış olursunuz” diye konuştu.

Karadağ, “Musabeyli'deki tüm okullarda her öğrencinin ulaşabileceği bir kütüphane olacak. Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürütülmekte olan 'Benim Okulum, Benim Kütüphanem' projesi kapsamında açılışlar hızla devam edecek” ifadesini kullandı.