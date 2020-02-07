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Musabeyli'de muhtarlar toplantısı

Kilis’in Musabeyli İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, mahalle ile köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, mahalle ile köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında Musabeyli ilçesinde görev yapan tüm köy ve mahalle muhtarlarımızla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda güvenlik, altyapı, eğitim, sosyal yardımlar başta olmak üzere mahalle ve köylerin sorunları ve talepleri ele alındı. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Açıkgöz, İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt ile daire amirleri katıldı.

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